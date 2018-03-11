Gazişehir sonda güldü – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    sonda güldü

    Gazişehir sonda güldü

    , engelini İsmail’in 90’daki golüyle aştı.

    GEÇTİĞİMİZ hafta Ümraniye'yi deviren , 'a konuk oldu. 24'te ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda Hora direği geçemedi. 36'da konuk takım Ba'nın kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 73'te Mertan'ın ortasına kafayı vuran Diarra ile eşitliği sağladı: 1-1. 90'ıncı dakikada Muhammed'in ortasını iyi takip eden İsmail, kafasıyla 2-1'lik zaferi getirdi.Gazişehir 44 puana yükselirken, Elazığ 38'de kalarak yarışta yara aldı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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