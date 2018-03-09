Erzurumspor’da hazırlıklar sürüyor
Spor Toto 1. Lig’in 27. Haftasında B.B. Erzurumspor, Eskişehirspor maçının ardından, Pazar günü oynayacağı zorlu Denizlispor maçının hazırlıklarını Erzurumspor Tesissilerinde yenileme çalışması yaparak sürdürdü.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak hocamızın nezaretinde gerçekleştirilen yenileme antrenmanı 2 saat sürdü. Mavi-Beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışmasına takım halinde yapılan ısınma koşusuyla başladı. Mavi-Beyazlılar antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
'Her maçımız önemli'
Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor karşısında mücadele vereceklerini belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 'Ligin 8 hafta kalan her maçı hem kendi evimizde olsun deplasman da olsun kolay geçmeyecek. Denizlispor maçımız da son derece bizim için önemli bir maç olacak. İnşallah buradan alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımda cezalı ve sakat oyuncumuz bulunmuyor.' dedi
B.B. Erzurumspor Kafilesi, havayoluyla İzmir'e geçerek Denizli'de kampa girerek. Mavi-Beyazlılar maç saatine kadar hazırlıklarını sürdürecek.
'Her maçımız önemli'
Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor karşısında mücadele vereceklerini belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 'Ligin 8 hafta kalan her maçı hem kendi evimizde olsun deplasman da olsun kolay geçmeyecek. Denizlispor maçımız da son derece bizim için önemli bir maç olacak. İnşallah buradan alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımda cezalı ve sakat oyuncumuz bulunmuyor.' dedi
B.B. Erzurumspor Kafilesi, havayoluyla İzmir'e geçerek Denizli'de kampa girerek. Mavi-Beyazlılar maç saatine kadar hazırlıklarını sürdürecek.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:08
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Toplam 4
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sdf sdf sezon başı fb almalıydı
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Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta
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canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
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