Erzurumspor’da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    ’da hazırlıklar sürüyor

    Erzurumspor’da hazırlıklar sürüyor

    1. Lig’in 27. Haftasında B.B. , maçının ardından, Pazar günü oynayacağı zorlu Denizlispor maçının hazırlıklarını Erzurumspor Tesissilerinde yenileme çalışması yaparak sürdürdü.

    hocamızın nezaretinde gerçekleştirilen yenileme antrenmanı 2 saat sürdü. Mavi-Beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışmasına takım halinde yapılan ısınma koşusuyla başladı. Mavi-Beyazlılar antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

    'Her maçımız önemli'
    Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor karşısında mücadele vereceklerini belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, 'Ligin 8 hafta kalan her maçı hem kendi evimizde olsun deplasman da olsun kolay geçmeyecek. Denizlispor maçımız da son derece bizim için önemli bir maç olacak. İnşallah buradan alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Takımda cezalı ve sakat oyuncumuz bulunmuyor.' dedi

    B.B. Kafilesi, havayoluyla İzmir'e geçerek 'de kampa girerek. Mavi-Beyazlılar maç saatine kadar hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:08
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