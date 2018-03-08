Gole hasret kaldı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Gole hasret kaldı

    Gole hasret kaldı
    TFF 2. Lig 'ta lider Altay'ın tecrübeli hücumcusu gol sevinci yaşamaya hasret kaldı. 34 yaşındaki oyuncu, 10 Eylül 2017'deki maçından beri rakip fileleri sarsamıyor.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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