Adanaspor hırslı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    hırslı

    Adanaspor hırslı
    Arka arkaya aldığı 2 yenilgiyle play-off hattından uzaklaşan Adanaspor, Ankaragücü maçına büyük bir hırsla çalışıyor. Turuncu-beyazlılar, yeniden yükselişe geçerek ilk 6 basamağı zorlamayı hedefliyor.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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