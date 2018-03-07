Diyarbekir inanıyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    inanıyor

    Diyarbekir inanıyor
    TFF 3. 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'da gözler G.Birliği maçında. , Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Darıca karşılaşmasına 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Diyarbekirspor bu maçı kaybederse 2.Lig'e doğrudan çıkma şansını kaybedecek.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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