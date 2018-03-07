Adana 'Demir' gibi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Adana 'Demir' gibi

    Adana 'Demir' gibi

    1'inci Lig ekiplerinden evinde konuk ettiği Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.

    1. Lig'in 26. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.

    Maçtan Dakikalar

    10. dakikada Kerem Can'ın ortasında ceza sahasında Mehmet Akyüz'ün şutunda top kaleci Kurtuluş'un müdahalesiyle kornere çıktı.

    21. dakikada İsmail Haktan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

    26.dakikada Adana Demirspor'da Erhan'ın sağ kanattan ortasında Atabey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

    33. dakikada İsmail'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in sert şutunda top kaleci Kurtuluş'ta kaldı.

    45. dakikada Keremcan'ın ortasında Kappel kaleci Kurtuluş'u geçerek şutunu çekti, savunma araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

    48. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tambe'nin plasesinde top ağlarla buluştu. 2-1

    56. dakikada Lalawele'nin kullandığı köşe atışında Adil'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

    90. dakikada Atabey'in pasında Mendy, topu ağlara gönderdi. 3-1



    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çavuş xx, Mustafa Ergin xx

    Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Yiğitcan x (Adil dk. 32 x), Batuhan xx, Erhan xx, Sezer xx, Yiğit xx (Sergiy dk. 77 x), Tambe xx, Savaş xx, Aydın xx, Mendy xx, Atabey xx

    Yedekler: İsmail, Tolgahan, Mustafa, Ömer, Gege

    Teknik Direktör: Mustafa Uğur

    Denizlispor: Asil x, Canberk xx, Cenk x, Alperen x (Barış dk. 86 x) , Keremcan x, Ziya x, Hasan x, İsmail x (Atakan dk. 78 x), Kappel x, Mehmet xx (Burak dk. 60 x)

    Yedekler: Zeki, Talha, Burak, Lazic, Veli, Cihan, Taşkın, Berkan

    Teknik Sorumlu: Hamit Cihan

    Goller: Mehmet (dk. 21) (Denizlispor), Atabey (dk. 26), Tambe (dk. 48) Mendy (dk. 90) (Adana Demirspor)

    Sarı kartlar: Batuhan, Yiğit, Erhan, Lalawele (Adana Demirspor), Keremcan (Denizlispor)
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:07
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