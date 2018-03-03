Kaya, destek bekliyor – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Kaya, destek bekliyor

    Kaya, destek bekliyor
    2. Lig 'un lideri Menemen Belediye'de teknik direktör , "Bu sezon evimizde oynadığımız 12 maçın hepsini kazandık. İnanıyorum ki Keçiörengücü karşısında da galibiyeti alacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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