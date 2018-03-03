Elazığspor evinde farklı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    evinde farklı

    Elazığspor evinde farklı
    SPOR Toto 1. Lig'in 25'inci haftasında , Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan Gakgoşlar, 7'de Tom'un sağ kanattan yerden ortasında Appindangoye'ye çarpan topla devreyi 1-0 önde geçti. 51'de Alpaslan kornerden gelen meşin yuvarlağı kafasıyla ağlarla buluşturdu: 2-0. 89'da kazanılan penaltıyı gole çeviren Hora, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi. Kendi sahasında üst üste 4. galibiyetini alan Elazığ, yenilmezlik serisini de 7'ye çıkartarak puanını 38'e yükseltti.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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