"Samsunspor yarın karakterini ortaya koyacak" – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    " yarın karakterini ortaya koyacak"

    "Samsunspor yarın karakterini ortaya koyacak"

    Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarın kendi evinde oynayacakları maçında takım karakterlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

    1'inci Lig ekiplerinden , yarın saat 15.30'da kendi evinde takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi değerlendirmede bulanan Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yarınki maçta Samsunspor'un karakterini koyma zamanı olduğunu ifade etti.
    Her maçın kendileri için değerli olduğunu ifade eden Durmuş, "Yarın ki maç Samsunspor için karakter koyma zamanı. Yani bulunduğumuz yer biraz tereddüt yaratıyor. Bir an önce buradan kurtulmamız gerekiyor. Onun için de iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz. Çaykur Rizespor da iyi bir takım, onların da bulunduğu yer önemli. Biz de inşallah bir tavır ortaya koyacağız. Kaybetmek istemiyoruz. Kesinlikle hedefimiz kazanmak, kazanamasak da kaybetmek istemiyoruz. Bu maçı çok önemsiyoruz. Bütün odak noktamız Rizespor. Maçın sonuna kadar bir tavır ortaya koyacağız. Bunun karşılığı da inşallah 3 puan olur. Buna inanıyoruz" dedi.

    Taraftara da çağrıda bulunan Durmuş, "Bütün enerjimizi ve gücümüzü onlardan alıyoruz. 12'nci adam olarak onları yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok değerlidir" diye konuştu.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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