Menemen Bld, G.Saray’a rakip – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Menemen Bld, G.Saray’a rakip

    Menemen Bld, G.Saray’a rakip
    2'nci Lig 'ta 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen, bu sezon attığı gollerle taraftarına adeta resital sundu. Sarı-lacivertliler 24 maçta 51 golle, lideri 'dan sonra profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. Bu sezon sadece 1-0 yenildiği Sivas Bld ve Eyüp maçlarında sevinç yaşayamayan Menemen, 2.1 gol atma ortalamasıyla oynadı. Galatasaray ise 23 maçta 52 kez fileleri sarstı.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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