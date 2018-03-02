Karadeniz Derbisi'nde 40. randevu – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Derbisi'nde 40. randevu

    <a href="/index/karadeniz?id=272b81b8-50b0-4196-9f55-59966caec292" class="" rel="tag">Karadeniz</a> Derbisi'nde 40. randevu

    1. Lig’in 25. haftasında oynanacak derbisinde ve 40. randevularına çıkacak.

    İki ekibi daha önce 39 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 'un 15, Rizespor'un ise 13 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 18 maçın 10'unu kazandı. 4 maçı kazanırken, 4 maç da berabere sonuçlandı.

    İki takım arasında oynanan 39 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere toplam 45 gol attı. Rizespor ise rakibine 34 gol atma başarısı gösterdi. Samsun'da oynanan 18 maçta kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, ise deplasmanda 12 gol atma becerisi gösterdi.
    Mücadele öncesinde Samsunspor 24 haftada topladığı 28 puanla 14. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 45 puanla 1. sırada bulunuyor. İki takımın ligin ilk devresinde oynadıkları en son maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Yarın saat 15.30'da Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:18
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