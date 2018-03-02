Karadeniz Derbisi'nde 40. randevu
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde Samsunspor ve Çaykur Rizespor 40. randevularına çıkacak.
İki takım arasında oynanan 39 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere toplam 45 gol attı. Rizespor ise rakibine 34 gol atma başarısı gösterdi. Samsun'da oynanan 18 maçta kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda 12 gol atma becerisi gösterdi.
Mücadele öncesinde Samsunspor 24 haftada topladığı 28 puanla 14. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 45 puanla 1. sırada bulunuyor. İki takımın ligin ilk devresinde oynadıkları en son maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Yarın saat 15.30'da Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:18
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Senaryo yazmışlar
Toplam 7
Yorum
aydın vida topu ilk dakikada kırmızı kart ve penaltı pepe caner es geçildi alper volkan kıemızı haklı 8 kişi yenemediniz yine tff sizden 2 senedir
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 36
Yorum
FB Lİ Nuri 4 Gün önceki Lig maçında Volkan yoktu maç 11-11 oynandı.hatırlatmak isterim
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Usta kalemler derbiyi yazdı
Toplam 11
Yorum
aydın fb ne kadar doğranıyor ortada ilk golde hakem penaltıyı çalsa vida kırmızı pepe kollandı caner keza öyle alper ve volkan kırmızı doğru hake
Karadeniz Derbisi'nde 40. randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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