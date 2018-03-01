"Önümüze bakmalıyız" – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    "Önümüze bakmalıyız"

    "Önümüze bakmalıyız"

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü , önceki haftalarda oynadıkları istekli oyunu devam ettirdikleri sürece hedeflere ilerlemelerinin kolay olacağını belirtti.

    Sözeri, yaptığı açıklamada, geçen hafta iyi mücadele etmelerine rağmen 10 kişi kalmalarının da etkisiyle Denizlispor maçından puansız ayrıldıklarını söyledi.

    Futbolda galibiyet gibi beraberlik ve mağlubiyetin de olduğunu ifade eden Sözeri, "Açıkçası Denizlispor maçını kazanabilsek çok iyi olacaktı. Ama geçmişe çok takılı kalmanın kimseye faydası yok. Geçmişten gerekli dersleri alıp hemen önümüze bakmak bizi hedefe daha kolay ulaştıracaktır." diye konuştu.

    Ligin 25. haftasında yarın deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Sözeri, şunları kaydetti:

    "Önceki haftalarda oynadığımız istekli oyunu devam ettirdiğimiz sürece hedeflere ilerlememiz kolay olacak. İnşallah yarın 'da taraftarımızı mutlu edecek bir oyunla 3 puanın sahibi oluruz."

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:14
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