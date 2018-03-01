Nazilli seri istiyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    seri istiyor

    Nazilli seri istiyor
    2. Lig takımı , seri galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmanın planlarını yapıyor. Bu hafta 'yi yenip çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör , "Kalan 10 final maçımızda seri yakalamalıyız" ifadesini kullandı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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