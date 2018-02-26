Manisaspor'un son dakika kabusu
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 yenilgiyle kümede kalma umutlarını iyice azaltan Grandmedical Manisaspor, son 3 maçını son dakikalarda yediği gollerle kaybetti.
Manisaspor, 2-1 mağlup olduğu Adanaspor mücadelesinde mağlubiyet golünü 90+3, 1-0'lık İstanbulspor deplasmanında 90+5, yine 1-0 biten son Eskişehirspor maçında ise 86'ncı dakikada kalesinde gördü. Sezonun son 10 haftası öncesinde 14 puanla düşme hattında yer alarak kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Taşkın, talihsiz bir yıl yaşadıklarını söyledi.
Küme düşme adaylarından biri olduklarını hatırlatan Taşkın, kendilerini her maça farklı motive etmeye çalışacaklarını belirterek, "Devre arasında ayrılan isimler sonrası takımda 3-4 tecrübeli ve 7-8 genç oyuncuyla mücadele ediyoruz. Son maçlarda da iyi oynadık. Eskişehirspor karşısında birçok gol pozisyonunu kaçırdık. Tecrübesizliğimizden mağlup olduk. Son 10 haftamız kaldı. Bu 10 haftada Manisaspor camiasını, formasını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kendimizi motive edebilmek için de her maçımıza puan veya puanlar için çıkacağız. Oyun disiplinimizden ve oyun karakterimizden ödün vermeyeceğiz" dedi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
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Amatör hakem ofsaytı görür
Toplam 3
Yorum
escape b quaresma nın kırmızı kart görmesi için adamı öldürmesimi lazım artık
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Ben de varım
Toplam 10
Yorum
aslan burada bjk liler hep kendi işine geldiği gibi yazmış. q7 nin her hareketi hucum fauldu. 2 tane sarı karttan oyundışı olması gerekirdi.fos
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Güneş'ten Kocaman'a gönderme
Toplam 18
Yorum
günün şarkısı mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu.... :)
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