Giresunspor'da Yılmaz Vural depremi – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Giresunspor'da depremi

    Giresunspor'da Yılmaz Vural depremi

    Yeşil-beyazlılar, 3’te 0 çeken ’la yollarını ayırdı. Oyuncuların, ’i yeniden takımın başında görmek istedikleri öğrenildi

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Metin Diyadin'in istifasının ardından 3 hafta önce takımın başına getirilen Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Mustafa Bozbağ, "Yılmaz hoca ile görüşerek yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı. Bozbağ, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçına altyapı antrenörü Hakan Kurt ile çıkacaklarını açıkladı.

    3 MAÇTA 3 YENİLGİ
    Yaşadı     Yılmaz Vural, kariyerinde çalıştırdığı 28. takım olan Giresunspor'daki 3 karşılaşmada Eskişehir'e 3-1, Denizli'ye 2-0, Elazığ'a 3-1 kaybedince bu macera beklenenden kısa sürdü. Yeşil-beyazlı yönetimin Metin Diyadin'i tekrar göreve getirmeyi planladığı belirtilirken, oyuncuların da Diyadin'i takımın başında görmek istediği öğrenildi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor'da Yılmaz Vural depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN