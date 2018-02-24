Giresunspor'da Yılmaz Vural depremi
Yeşil-beyazlılar, 3’te 0 çeken Yılmaz Vural’la yollarını ayırdı. Oyuncuların, Metin Diyadin’i yeniden takımın başında görmek istedikleri öğrenildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Metin Diyadin'in istifasının ardından 3 hafta önce takımın başına getirilen Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Mustafa Bozbağ, "Yılmaz hoca ile görüşerek yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı. Bozbağ, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçına altyapı antrenörü Hakan Kurt ile çıkacaklarını açıkladı.
3 MAÇTA 3 YENİLGİ
Yaşadı Yılmaz Vural, kariyerinde çalıştırdığı 28. takım olan Giresunspor'daki 3 karşılaşmada Eskişehir'e 3-1, Denizli'ye 2-0, Elazığ'a 3-1 kaybedince bu macera beklenenden kısa sürdü. Yeşil-beyazlı yönetimin Metin Diyadin'i tekrar göreve getirmeyi planladığı belirtilirken, oyuncuların da Diyadin'i takımın başında görmek istediği öğrenildi.
3 MAÇTA 3 YENİLGİ
Yaşadı Yılmaz Vural, kariyerinde çalıştırdığı 28. takım olan Giresunspor'daki 3 karşılaşmada Eskişehir'e 3-1, Denizli'ye 2-0, Elazığ'a 3-1 kaybedince bu macera beklenenden kısa sürdü. Yeşil-beyazlı yönetimin Metin Diyadin'i tekrar göreve getirmeyi planladığı belirtilirken, oyuncuların da Diyadin'i takımın başında görmek istediği öğrenildi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
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Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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