Balıkesir, Samsun'u geçti

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında play-off mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok, sahasında Samsunspor'u 2- 0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada Furkan ve 81'inci dakikada Nizamettin kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sağ taraftan gelişen Balıkesirspor atağında Okan ceza sahasına yaptığı ortaya Otoo kafayı vurdu. Top kale direğinin dibinden auta çıktı.

11'inci dakikada Burak Çalık sol taraftan getirdiği ve ceza sahasına girerek yaptığı ortayı Samsunspor defansı uzaklaştırdı.

17'inci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet Boztepe sağ kanattan ortaladı. Nizamettin Çalışkan'ın şutu defansa çarparak kornere çıktı.

20'inci dakikada Samsunspor kazanılan faul atışını Ahmet Burak ceza sahasına ortaladı Ercan'ın kafa vuruşu kaleci Vukovic'te kaldı.

32'inci dakikada Samsunspor atağında Enes'in ceza sahası içinden attığı şutu Kaleci Vukovic ayakları ile uzaklaştırdı.

36'ıncı dakikada Samsunsporlu Göksu ceza sahası üstünden attığı şut az farkla auta çıktı.

59'uncu dakikada Samsunspor ceza sahasında uzaklaştırılan topa Furkan Çil yaklaşık 25 metreden attığı şut ile Balıkesirspor Baltok'u öne geçirdi: 1-0.

81'inci dakikada Balıkesirspor ceza sahası üstünden Nizamettin attığı ceza atışı defanstan döndü. Dönen topta yine topla buluşan Nizamettin'in şutu ağlarla buluştu: 2-0.