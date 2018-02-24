Ankaragücü ikinci yarıda coştu
Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü, sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 4-0 yendi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada savunmada Şenol'dan dönen topa Putsila vurdu, top Şenol'dan kornere çıktı.
6. dakikada Kenan'ın ortasına yükselen Putsila'nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
39. dakikada Kenan'ın kullandığı kornerde topa yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.
52. dakikada Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası içine giren Mehmet Umut Nayır, pasını Enes'e aktardı. Enes'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
75. dakikada Mehmet Sak, ceza sahası içinde Şenol Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi.
76. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Kehinde, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
79. dakikada Erdem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Umut Nayır'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
83. dakikada Sedat'ın pasıyla ceza sahası içine giren Kenan'ın yaptığı plase vuruşta kaleci Emre soluna yatarak topu kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan'ın şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 4-0
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:26
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Ankaragücü ikinci yarıda coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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