Gazişehir fırtınası – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Gazişehir fırtınası

    Gazişehir fırtınası

    Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Es-Es karşısında yenik duruma düşen G.Antep ekibi, Gökhan, , ve Webo’yla şov yaptı. Ümraniye’nin kaybettiği, Ankaragücü’nün berabere kaldığı haftada yarışta avantaj sağladı

    1. Lig'de Gazişehir G.Antep fırtınası dinmiyor. Ligin ikinci yarısına 5'te 5'le müthiş bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlılar, Eskişehirspor deplasmanında da şov yaptı. Es-Es, 11'de Kaan Kanak'ın golüyle öne geçti. Gökhan, 20'de beraberliği sağladı ve ilk devrenin skorunu belirledi: 1-1.

    İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
    Gazişehir, 2. devreye golle başladı. 48'de Muhammed'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Özgür Can filelere gönderdi: 1-2. Bu sefer 7 dakika sonrasında Del Valle sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı: 1-3. Eskişehir'de skoru belirleyen isim 84'te usta golcü Webo oldu: 1-4. G.Antep ekibi 2. sıradaki Ümraniye'yle puan farkını 3'e düşürürken, Eskişehir'in ise üst üste 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

    'Stadı doldurun'
    Gazişehir'de teknik direktör Erkan Sözeri, şehre seslendi. Sözeri, "Bu üç puanla ilk ikiye yaklaştık. Denizli maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. G.Antep halkının stadı doldurması gerekiyor" dedi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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