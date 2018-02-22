Gazişehir fırtınası
Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Es-Es karşısında yenik duruma düşen G.Antep ekibi, Gökhan, Özgür Can, Del Valle ve Webo’yla şov yaptı. Ümraniye’nin kaybettiği, Ankaragücü’nün berabere kaldığı haftada yarışta avantaj sağladı
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Gazişehir, 2. devreye golle başladı. 48'de Muhammed'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Özgür Can filelere gönderdi: 1-2. Bu sefer 7 dakika sonrasında Del Valle sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı: 1-3. Eskişehir'de skoru belirleyen isim 84'te usta golcü Webo oldu: 1-4. G.Antep ekibi 2. sıradaki Ümraniye'yle puan farkını 3'e düşürürken, Eskişehir'in ise üst üste 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
'Stadı doldurun'
Gazişehir'de teknik direktör Erkan Sözeri, şehre seslendi. Sözeri, "Bu üç puanla ilk ikiye yaklaştık. Denizli maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. G.Antep halkının stadı doldurması gerekiyor" dedi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:33
-
"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
-
Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
-
ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
Gazişehir fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.