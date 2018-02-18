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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Adana hayat buldu

    Adana hayat buldu

    Turuncu-beyazlılar, kritik bir galibiyete imza attı. Özköylü’nün öğrencileri, ve ’in golleriyle zafere uzandı, 4 hafta sonra 3 puanı kaptı

    Ligin 22. haftasında deplasmanına çıkan Adanaspor, 3 puanın sahibi oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçtan zaferle ayrılan Toros Kaplanları, 4 hafta sonra galibiyet sevici yaşadı. Ev sahibi 4. dakikada gole yaklaştı. Alper'in şutunda top direği sıyırdı. 18'de Kalu'nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ son anda ayaklarıyla topu çizgiden çıkardı.

    PERDEYİ TEVFİK KAPADI
    45 artı 2'de penaltı kazanan 'da topun başına Gueye geçti. Senegalli yıldız, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 59. dakikada Alper'in ara pasına hareketlenen Sebaihi, sert bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı: 1-1. 90+2'de bu kez Tevfik sahneye çıktı. Penaltı noktasında topla buluşan bu futbolcu, sert ve düzgün bir vuruşla Adanaspor'u galibiyete taşıyan golü attı: 1-2.

    Son dakikaların takımı
    Her iki yarının son dakikalarında bulduğu gollerle Manisa deplasmanından zaferle ayrılan Adanasporlu futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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