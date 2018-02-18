Adana hayat buldu
Turuncu-beyazlılar, kritik bir galibiyete imza attı. Özköylü’nün öğrencileri, Gueye ve Tevfik’in golleriyle zafere uzandı, 4 hafta sonra 3 puanı kaptı
Ligin 22. haftasında Manisa deplasmanına çıkan Adanaspor, 3 puanın sahibi oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçtan zaferle ayrılan Toros Kaplanları, 4 hafta sonra galibiyet sevici yaşadı. Ev sahibi 4. dakikada gole yaklaştı. Alper'in şutunda top direği sıyırdı. 18'de Kalu'nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ son anda ayaklarıyla topu çizgiden çıkardı.
PERDEYİ TEVFİK KAPADI
45 artı 2'de penaltı kazanan Adanaspor'da topun başına Gueye geçti. Senegalli yıldız, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 59. dakikada Alper'in ara pasına hareketlenen Sebaihi, sert bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı: 1-1. 90+2'de bu kez Tevfik sahneye çıktı. Penaltı noktasında topla buluşan bu futbolcu, sert ve düzgün bir vuruşla Adanaspor'u galibiyete taşıyan golü attı: 1-2.
Son dakikaların takımı
Her iki yarının son dakikalarında bulduğu gollerle Manisa deplasmanından zaferle ayrılan Adanasporlu futbolcular, büyük sevinç yaşadı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:29
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 11
Yorum
ismail şenol güneş bu ülkenin futbol babasıdır taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştır ona cevap verilirken saygılı olunmalıdır tabiki
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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