"Bizim için lig yeni başlıyor"

Bazı maçlarda anormal şanssızlıklarının olduğunu dile getiren Bozbağ, bazı maçlara da tam motive olamadıklarını kaydetti.

Yeşil-beyazlı takımın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Mustafa Bozbağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep aynı şeyi söylüyorum, Giresunspor bu şehir için önemli, kazanması bu şehre çok anormal bir hava getiriyor, moral getiriyor. Zaten çok zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Bunların hepsini futbolcularla paylaşıyoruz. İnşallah yarın güzel bir başlangıç yaparız, futbolculara da söyledim, lig bizim için yeni başlıyor."

Kulüp binası bahçesinde Bolu İl Müftüsü Muhittin Oral'ın takım için dua etmesinin ardından kurban kesildi. Programa futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı.

Öte yandan Akın Çorap Giresunspor, yarın sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.