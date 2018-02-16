"Bizim için lig yeni başlıyor"
Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde kurban kesilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıda çok ciddi puan kayıpları yaşadıklarını belirtti.
Bazı maçlarda anormal şanssızlıklarının olduğunu dile getiren Bozbağ, bazı maçlara da tam motive olamadıklarını kaydetti.
Yeşil-beyazlı takımın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Mustafa Bozbağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hep aynı şeyi söylüyorum, Giresunspor bu şehir için önemli, kazanması bu şehre çok anormal bir hava getiriyor, moral getiriyor. Zaten çok zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Bunların hepsini futbolcularla paylaşıyoruz. İnşallah yarın güzel bir başlangıç yaparız, futbolculara da söyledim, lig bizim için yeni başlıyor."
Kulüp binası bahçesinde Bolu İl Müftüsü Muhittin Oral'ın takım için dua etmesinin ardından kurban kesildi. Programa futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı.
Öte yandan Akın Çorap Giresunspor, yarın sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:36
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Kartal’da sarı alarm
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BJK'li Senol hoca az akilliysa bu aksam maça Talisca'siz baslar çünkü kolay kart görüyor ve FB maçinda olmazsa olmazimiz..
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
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BJK'li Zaten PSG Real'e elenecek ve Emery'nin kontratina son verilecek..; Birsey isteyecek durumda degil yani..
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G.Saray atağa kalktı
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Bilal ARSLAN Gerçekten çok adiller
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