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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Tartışmasız lider

    Tartışmasız lider

    Gümüşhanespor’un taraftarı önünde son kurbanı oldu. ’nın golüyle rakibini deviren kırmızı-beyazlılar, 22. haftada da zirvedeki yerini korudu

    lideri Gümüşhane, taraftarı önünde kazanmaya devam ediyor... Kırmızı- beyazlıların son kurbanı oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi, aradığı golü 42'de buldu. Takımın tecrübeli ismi , Gümüşhane'yi öne geçirmeyi başardı: 1-0. 22. hafta sonunda 3 puanı hanesine yazdıran Gümüşhanespor, 45 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Taraftarı önünde bu sezon çıktığı 12 maçın 10'unu kazanan lider Gümüşhane, birer yenilgi ve mağlubiyet aldı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:59
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