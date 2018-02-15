Erzurumspor Kulübünden açıklama

Metin Barlak, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarında ve internet ortamında kulüp hakkında art niyetli bazı gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını aktardı.

Bu konuda kulüp olarak tüm yasal yollara başvuracaklarını belirten Barlak, "Kulübümüzün saygın yönetim kurulu üyeleri ile ilgili gerçek dışı ve hakaretamiz ifadeler ve maksatlı bir takım yayınlar yapılmaktadır. Erzurumspor Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmına ve kulübümüze yönelik bu tür maksatlı, gerçek dışı yayınlar ile özellikle sosyal medyadan küfür, tehdit, hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Barlak, sosyal medyadan yürütülen algı operasyonunda kasıtlı olarak verilen gerçek dışı bilgiler nedeniyle kulübün mevcut durum hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi gerekli gördüğünü kaydederek, şunları paylaştı:

"Bir kısım yöneticilerimizle ilgili eleştiri boyutlarını aşan, onur, şeref, saygınlığı rencide edecek şekilde kötü ve çirkin sözlerle saldıranların tespiti ve cezalandırılması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunulacaktır. Sosyal medyadan kulübümüze ve yöneticilerimize ağır hakaretlerde bulunanların paylaşımları tespit edilerek başsavcılığa teslim edilecektir."

Kulübün mali durumuna ilişkin bilgi paylaşan Barlak, şöyle devam etti:

"Kulübümüz mevcut teknik heyet ve futbolcularına tüm peşinat ve maç primlerini ödemiş olup futbolcularımıza maç başı ücretlerinin de yüzde 50'si de verilmiştir. 2017-2018 sezonu transfer döneminde harcanan toplam para 18 milyon 360 bin 700 liradır. Ayrıca kulübümüzün SGK Vergi Borcu bulunmamaktadır. Gönderdiğimiz teknik heyet ve futbolculara herhangi bir borcumuz yoktur. Yapılan tüm transferlere, transfer komitemiz ve yönetim kurulumuz oy birliği ile karar vermiş olup hiçbir yöneticimiz yapılan transfere muhalif olmamıştır."

- "Geleceğimiz emin ellerde"

Erzurumspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kulüp için tüm imkanları seferber ettiğini bildiren Metin Barlak, futbolcuların son derece modern tesislerde maçlara hazırlandığını aktardı.

Barlak, Büyükşehir Belediyesinin, maliyeti 6 milyon lira olan 5 yıldızlı tesis yaptırarak kulübün hizmetine sunduğunu açıklayarak, "Belediyece Süper Lig kulüplerinin bile gıpta edeceği alttan ısıtmalı antrenman sahası yapılarak kulübümüzün hizmetine sunulmuştur. Alt yaş grubu takımları, diğer 1. Lig kulüplerinin aksine tamamen profesyonel imkanları kullanarak geleceğe hazırlanmakta. Altyapı takımlarımıza daha önce kullandığımız tesis binasını tahsis ederek profesyonel futbol takımımız ile aynı imkanlara sahip olmalarını sağladık. Geleceğimiz emin ellerde diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Barlak, yönetim kurulu üyelerinin tüm kararları istişare ederek oy birliğiyle aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor yönetimi, içinde tek muhalif ses bile olmayan sağlam yönetimdir ve sonuna kadar da böyle olmaya devam edecektir."