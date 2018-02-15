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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Ağrıspor'a özel otobüs

    Ağrıspor'a özel otobüs
    , takımlarından Ağrıspor'a özel tasarımlı bir otobüs hediye etti. Aracın teslim töreninde konuşan Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Ayyıldız, "Ağrıspor Kulübü'ne aracımızı teslim etmenin keyfini yaşadık" ifadesini kullandı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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