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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Üzülmez isyanı

    Üzülmez isyanı

    Rakip takımların ‘kollanıyor’ iddiasıyla ilgili genç çalıştırıcı, “Bazı insanlar bize saygı duymazsa ya da algı operasyonu yapmak istiyorsa ilk cevabı benden alacaklar” dedi

    Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren 'da teknik direktör İbrahim Üzülmez çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son haftalarda takımıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren Üzülmez, "Bundan sonra sessiz kalmayacağım. Maalesef bazı insanlar bize saygı duymazsa ya da algı operasyonu yapmak istiyorsa ilk cevabı benden alacaklar" diye konuştu.

    AVANTAJ ELİMİZE GEÇECEK
    Kendi kapasitelerini Ankaragücü maçında göstermeleri gerektiğini belirten genç çalıştırıcı, "Bu maçta istediğimiz sonuçla ayrılıp, sonra hem hem de maçında alacağımız puanlarla bu ligde bizim elimize geçecektir" ifadelerini kullandı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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