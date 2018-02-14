Üzülmez isyanı

Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son haftalarda takımıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldığını dile getiren Üzülmez, "Bundan sonra sessiz kalmayacağım. Maalesef bazı insanlar bize saygı duymazsa ya da algı operasyonu yapmak istiyorsa ilk cevabı benden alacaklar" diye konuştu.

AVANTAJ ELİMİZE GEÇECEK

Kendi kapasitelerini Ankaragücü maçında göstermeleri gerektiğini belirten genç çalıştırıcı, "Bu maçta istediğimiz sonuçla ayrılıp, sonra hem Balıkesir hem de Elazığ maçında alacağımız puanlarla bu ligde avantaj bizim elimize geçecektir" ifadelerini kullandı.