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    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    bileniyor

    Samsun bileniyor
    BB maçının unutup Altınordu karşılaşmasını düşündüklerini belirten Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, "Çaykur karşısında aldıkları sonuç, gerçekten ne kadar iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Ancak deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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