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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Mehmetçiğe destek!

    Mehmetçiğe destek!
    2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 18 Şubat Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Pendik karşılaşmasının hasılatını Afrin'de şehit düşen askerlerimizin ailelerine bağışlama kararı aldığını açıkladı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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