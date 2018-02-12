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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Denizlispor'da dönemi

    Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi

    1. Lig takımlarından Denizlispor, teknik direktörlük görevine 'yi getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Reha Kemal Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevi için ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." denildi.

    Sezona teknik direktör Yusuf Şimşek ile başlayan Denizlispor, 6. hafta sonunda göreve Reha Erginer getirmiş, geçen hafta Erginer ile yollarını ayırmıştı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:40
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