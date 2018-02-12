Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Reha Kemal Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." denildi.
Sezona teknik direktör Yusuf Şimşek ile başlayan Denizlispor, 6. hafta sonunda göreve Reha Erginer getirmiş, geçen hafta Erginer ile yollarını ayırmıştı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:40
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