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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Gümüşhane’ye ağır darbe

    Gümüşhane’ye ağır darbe

    2 haftadır yenilen , şeytanın bacağını bir kırdı pir kırdı; liderini Oğuzhan’ın sayısıya mağlup etti. Gümüşhane ise iniş çıkışlığı grafiğini sürdürdü

    BEYAZ Grup'un lideri müşhanespor, deplasmanda karşılaştığı 'ye 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 12. dakikada Oğuzhan Erdoğan'ın golüyle zafere ulaşırken, Gümüşhane'nin beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi. 2 haftadır yenilen Kırklareli bu galibiyetle moral buldu. Lider Gümüşhane ise iniş çıkışlığı grafiğini sürdürdü. Misafir ekip son 6 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı. Gümüşhane bu sonuca rağmen 42 puanla zirvedeki yerini korudu. Gümüşhane teknik direktörü Güvenç Kurtar, "son dönemde mental bir düşüş yaşıyoruz bunu aşmak için gereken çalışmaları yapacağız" diye konuştu.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
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