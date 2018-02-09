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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Vural Giresun'da

    Vural Giresun'da

    Giresunspor, teknik direktörlük görevine ’ı getirdi. Tecrübeli hoca anlaşmayı, “41 yıllık özlemi gidermek üzere” paylaşımıyla duyurdu

    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, 'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğunu Yılmaz Vural'a emanet etti. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirterek, "Hocanın altı da yardımcısı olacak. Lig sonuna kadar hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Deneyimli hoca da ve Twitter hesaplarından, Giresunspor'u etiketleyerek, "41 yıllık özlemi gidermek üzere" mesajını paylaştı.

    4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
    Vural'ın yardımcılıklarını İlyas Kahraman, Cenk Özcan, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş, İzzet Karakulak'ın yapacağı kaydedildi. GEÇTİĞİMİZ yıl 'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, kariyerindeki 27. takımını çalıştıracak. İlk kez Giresun'da görev yapacak tecrübeli isim Eskişehir, Sarıyer, Antalya ve Göztepe'de şampiyonluk yaşadı.

    İlk idmanına İstanbul'da çıktı
    Yeşil-beyazlılara imzayı atan , ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Hazırlıklarını 'da sürdüren ve son 3 haftada galibiyet alamayan Giresunspor, 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü 'a konuk olacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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