Vural Giresun'da

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Metin Diyadin'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğunu Yılmaz Vural'a emanet etti. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirterek, "Hocanın altı da yardımcısı olacak. Lig sonuna kadar hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Deneyimli hoca da Instagram ve Twitter hesaplarından, Giresunspor'u etiketleyerek, "41 yıllık özlemi gidermek üzere" mesajını paylaştı.



4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Vural'ın yardımcılıklarını İlyas Kahraman, Cenk Özcan, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş, İzzet Karakulak'ın yapacağı kaydedildi. GEÇTİĞİMİZ yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, kariyerindeki 27. takımını çalıştıracak. İlk kez Giresun'da görev yapacak tecrübeli isim Eskişehir, Sarıyer, Antalya ve Göztepe'de şampiyonluk yaşadı.



İlk idmanına İstanbul'da çıktı

Yeşil-beyazlılara imzayı atan Yılmaz Vural, ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ve son 3 haftada galibiyet alamayan Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü Eskişehirspor'a konuk olacak.