Vural Giresun'da
Giresunspor, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural’ı getirdi. Tecrübeli hoca anlaşmayı, “41 yıllık özlemi gidermek üzere” paylaşımıyla duyurdu
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Metin Diyadin'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğunu Yılmaz Vural'a emanet etti. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını belirterek, "Hocanın altı da yardımcısı olacak. Lig sonuna kadar hayalimizi kovalamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Deneyimli hoca da Instagram ve Twitter hesaplarından, Giresunspor'u etiketleyerek, "41 yıllık özlemi gidermek üzere" mesajını paylaştı.
4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Vural'ın yardımcılıklarını İlyas Kahraman, Cenk Özcan, Mehmet Demirtaş, Cemal Tosun, Namet Ateş, İzzet Karakulak'ın yapacağı kaydedildi. GEÇTİĞİMİZ yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural, kariyerindeki 27. takımını çalıştıracak. İlk kez Giresun'da görev yapacak tecrübeli isim Eskişehir, Sarıyer, Antalya ve Göztepe'de şampiyonluk yaşadı.
İlk idmanına İstanbul'da çıktı
Yeşil-beyazlılara imzayı atan Yılmaz Vural, ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ve son 3 haftada galibiyet alamayan Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü Eskişehirspor'a konuk olacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:59
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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