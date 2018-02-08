“Korkudan karar veremeyen hakemler var"
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, "Hakemlerimiz korkuyor, doğru kararlar veremiyor" dedi.
Özköylü, hakemlerin sahada doğruyu görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zaten göremiyorsa hakemlik ile ilişkisini kesmesi lazım. Bu ligde vermesi gereken kararları veremeyen hakemler var. Hakan Ceylan'ın da maçta doğru karar vermediğini de o yüzden düşünüyorum. Adaletsizlikler oluyor ve canımız yanıyor. Kendi gücümüzle çalışarak başarılı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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