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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    “Korkudan karar veremeyen hakemler var"

    “Korkudan karar veremeyen hakemler var"

    Spor Toto 1. Lig takımlarından ’un teknik direktörü , "Hakemlerimiz korkuyor, doğru kararlar veremiyor" dedi.

    , Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, hakemlerin bazı maçlarda karar verecekleri anda tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Belli yerlerden korkuları var ben öyle düşünüyorum. Yıllardır bu işin içinde Hakem Hakan Ceylan'ın 90. dakikada Uche Kalu'ya yapılan faulü bu kadar basite indirgeyip farklı yorumlayıp o pozisyona penaltı vermemesi akla mantığa uyacak bir şey değil. Maçın hakem gözlemcisi ile telefonda konuştum gözlemcide olayın farkında bilincinde. Denizlispor maçınında gözlemcisi farkında Yusuf Namoğlu'da farkında ki hakem Süleyman Abay ceza aldı. Ceza alınca ne değişiyor 2 hafta maç yönetmeyecek sonra gelecek yine maç yönetecek. Benim, kulübüm kaybettiği puanların, futbolcunun alınterinin çalınmasının kime faydası var. 3 hafta sonra gelip maç yönetecekse o cezanın da bir anlamı yok ki" diye konuştu.
    Özköylü, hakemlerin sahada doğruyu görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zaten göremiyorsa hakemlik ile ilişkisini kesmesi lazım. Bu ligde vermesi gereken kararları veremeyen hakemler var. Hakan Ceylan'ın da maçta doğru karar vermediğini de o yüzden düşünüyorum. Adaletsizlikler oluyor ve canımız yanıyor. Kendi gücümüzle çalışarak başarılı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:58
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