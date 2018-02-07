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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da Erzurumspor mesaisi

    Samsunspor’da Erzurumspor mesaisi

    Spor Toto 1. Lig takımlarından , Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, ve önemli açıklamalarda bulundu.

    , Pazar günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Isınma, düz koşu ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman orta-şut çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sonlandı. Antrenman sonrasında takım genç yıldızlarından ve , basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

    ENES: "HEDEFİM SAMSUNSPOR'DA VE MİLLİ TAKIM'DA BAŞARILI OLMAK"
    Samsunspor'da bu sene forma giyen 17 yaşındaki milli oyuncu Enes İslam İlkin, "Bana güvenen insanları pişman etmek istemiyorum. maçında çok iyi bir futbol sergiledik. Son 20 dakika tamamen kenetlendik. 2. golü de bulduk ama hakem vermedi. Şu andaki performansımdan memnunum, daha iyisini yapmak için çalışıyorum. Yaşım şu anda çok genç. Hocam bana şans tanıdığı için çok mutluyum. İlk önce Samsunspor'da büyük başarılar yakalamak istiyorum. Burada büyük başarılar yakaladıktan sonra da gerisini Allah bilir. Şu anda Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde oynuyorum. Milli Takım hedefim de A Milli Takım'a yükselmek. İnşallah ay-yıldızlı formayı A takım formasını da terletirim" dedi.

    AHMET CEBE: "1 AY İÇERİSİNDE ÇOK ZOR 7 MAÇ OYNAYACAĞIZ"
    Sıkışık fikstürden karlı çıkmaya çalışacaklarını ifade eden takım kaptanlarından Ahmet Cebe, "Önümüzde çok önemli bir Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Rakibimizi yenerek alt gruptan kurtulabiliriz. Evimizde oynayacağımız maçlarda puan kaybı yaşamamız lazım. Önümüzdeki süreçte 1 ayda 7 maç oynayacağız. Bu maçların hepsi de birbirinden önemli. Bu maçlardan iyi puanlar çıkartabilirsek, yukarılara doğru yaklaşabiliriz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Takım arkadaşlığı çok iyi bir seviyeye geldi. Son maça da bu arkadaşlığı yansıtmak istiyoruz. Yaşadığımız sürecin ardından iyi kenetlendik, yapılacak başka bir şey de yok. Hepimiz durumun bilincindeyiz. Güçlü karakterlere sahip futbolcularız. Son maçlardaki başarının sırrı da bu bence. Karakteriniz zayıf olursa motivasyonunuz biraz düşebilir. Motivasyonumuzun yüksek olması, takımın karakterinin güçlü olmasını gösteriyor" diye konuştu.

    Samsunspor antrenmana yarım saat salonda çalıştıktan sonra çıkarken, arka adalesinde ağrıları bulunan Jonathan Ayite ise antrenmana katılmadı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:08
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