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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'den müthiş dönüş

    <a href="/index/gumushane?id=971e093d-4e76-4d4d-92f7-56e5129d3cdf" class="" rel="tag">Gümüşhane</a>'den müthiş dönüş
    GEÇTİĞİMİZ hafta Anadolu Selçuk deplasmanında takılan Gümüşhanespor, evinde ağırladığı Fethiye'yi 4-1'le geçerek zirvedeki yerini korudu. Takımı 'a emanet eden kırmızı-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta; Tita, Mehmet Cansın ve Dilaver Güçlü (2) ile puanını 42'ye çıkardı. En yakın takipçileri Altay ve 'nın birbiriyle oynadığı haftayı iyi değerlendiren ekibi, 4-1'le yerini sağlama aldı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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