Bozbağ "Anormal şanssızlıklarımız var"
Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, düzenlediği basın toplantısında yapılan eleştirilere ve yeni hoca arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Giresunspor Kulüp Başkanı Bozbağ, İstanbulspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Benim ve arkadaşlarımın herkesin görüşüne, fikrine saygısı var. Herkesin bir kulübü yönetme şekli var. Biz de 6 sene önce yönetmeye talip olduğumuzda bir plan çerçevesinde buraya geldik. Ben bu kulübü 1. Lig ya da Süper Lig'de almadım. Biz kulübü adaysız, kayyumdan aldık. Belirli bir kesim bazı şeylerden mutlu olmuyor. Bazı şeyleri farklı görmek istiyorlar. Sahasında pozisyon yokken 3 tane önemli maçta 90 artıda gol yedik. Giresunspor 90 dakika boyunca tek kale maç oynuyor. Giresunspor bir şansızlık yaşıyor, gol yiyor. Giresunspor takımı iyi bir takım ve iyi futbol oynuyor. Anormal şansızlıklarımız var bunu kabul ediyoruz. Zaten bazı kesimler var kötü sonuçlarda ortaya çıkıp her mağlubiyetten sonra hortluyorlar. Sanki Giresunspor trilyonlar harcamış, borç batağında ancak başarı gelmiyor gibi eleştiriyorlar. Biz hayal peşinde koşmadık, çalmadık çaldırmadık. Hayal peşinde koşmadık ve görev süremiz bitene kadar da koşmayacağız. Devre arasında 6 oyuncu gönderdik, 8 tane oyuncu aldık. Gönderdiklerimiz ve aldıklarımız bütçemiz içerisindedir. Sene sonunda gelip mali bütçeye bakarlar. Ben bu sözleri Giresunspor'u eski günlerine döndürmeye çalışan kesime söylüyorum. Ben bu takımı şampiyonluğa oynatacağım dedim, küme düşmeye oynatacağım demedim. Bu Giresunspor sahipsiz değil. Mali açıdan düzeltmişiz, altyapı açısından düzeltmişiz... Tesis yenilenmiş, yeni stadyum yapılıyor. İlk beşin içerisinde mücadele veriyor. Giresunspor'u yenen bayram yapıyor eskiden Giresunspor ile maçı olan oynamadan 3 puanı hanesine yazıyorlardı. Kim ne söylerse söylesin Giresunspor şampiyonluğa oynamaya devam edecek. Bu takım, bu çocuklar iyi oynuyor. Kötü oynayan olsa önce biz müdahale ederiz. Bakanımıza Giresun'un en büyük markasının arkasında durduğu için teşekkür ediyoruz. Bakanımız sadece bu başkan ve yönetimin değil her başkanın arkasında durdu. Bunun için teşekkür ediyoruz" dedi.
"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİR HOCA ŞU AN YOK"
Giresunspor'dan istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin'in ve yeni hoca arayışlarıyla da ilgili değerlendirmelerde bulunan Bozbağ, "Hoca konusunda biraz zamana ihtiyacımız var çünkü beklediğimiz bir gelişme değildi. Kafamızı toplayıp Giresunspor'u hedefe götürecek bir hocayı bulacağız ve görüşeceğiz. En ufak bir gelişme olursa bunu kamuoyu ile paylaşacağız, fakat şu anda bir isim bulunmamaktadır. Bu konuda biraz zaman verilmesini istiyoruz. Metin hoca Giresunspor'a hiçbir zaman zarar vermedi, Metin Hoca gibi Giresunspor'u ileriye oynatan bir hoca görmedim. Ufak tefek hatalar yapmış olabilir biz de bu hataları yaptık. Ama Metin Hoca iyi bir hocaydı, tek kuruş tazminat almadan, hak etmediğini almadan kendi isteğiyle ayrıldı. Ben Metin hocaya Giresunspor'a yaptığı katkılar için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:08
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BLACK canere 6 mac ceza verdiler goruntulerden, eger emrede 6 mac ceza yemezse def olup gidin butun tff !!!!!!
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ozan top oynamadan penaltı yorumu yapma. sen işini yap. o hızda koşarken kolla değil parmağımla itsem savrulursun.
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karakartal çok merak ediyorum scout ekibi dediğiniz yetenek bulmaz mı? niye ortaya hep tanıdık isimler çıkıyor? çıkan isimleri bizde tanıyoruz zaten.
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