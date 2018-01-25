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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Muriç’e övgü

    Muriç’e övgü
    formasıyla ilk maçında 2 gol atan Vedat Muriç'e övgü dolu sözler... Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Muriç'in ilk maçta kalitesini gösterdiğini belirterek, "Oyunun sıkıştığı noktalarda takımı çok rahatlattı. Attığı goller başlangıç açısından Muriç'e büyük bir moral avantajı kattı" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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