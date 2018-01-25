Muriç’e övgü
Çaykur Rize formasıyla ilk maçında 2 gol atan Vedat Muriç'e övgü dolu sözler... Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Muriç'in ilk maçta kalitesini gösterdiğini belirterek, "Oyunun sıkıştığı noktalarda takımı çok rahatlattı. Attığı goller başlangıç açısından Muriç'e büyük bir moral avantajı kattı" açıklamasını yaptı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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