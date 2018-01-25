Hasan Türk Dardanel’de
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çanakkale Dardanel merkez orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Hasan Türk'ü renklerine bağladı. Dardanel; Şahin Ali Terzi, Hüseyin Cankut Atasoy, Ahmet Mert Bayındır'dan sonra Beşiktaş altyapısında yetişerek A takımına yükselen ve son olarak da Kırklarelispor'da oynayan, merkez orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Hasan Türk'ü, renklerine kattı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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