CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dardanel’de

    Hasan Türk Dardanel’de
    TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Dardanel merkez orta saha oyuncusu 25 yaşındaki 'ü renklerine bağladı. Dardanel; Şahin Ali Terzi, Hüseyin Cankut Atasoy, Ahmet Mert Bayındır'dan sonra Beşiktaş altyapısında yetişerek A takımına yükselen ve son olarak da Kırklarelispor'da oynayan, merkez orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Hasan Türk'ü, renklerine kattı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasan Türk Dardanel’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN