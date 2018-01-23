Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Rahmi Metin, kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.
Kaya Tarakçı'nın Türkiye'nin tanıdığı bir kaleci olduğunu ifade eden Metin, "Kaliteli ve tecrübeli bir oyuncumuz. Hem kendisi hem de Çaykur Rizespor camiası açısından iyi bir sezon geçeceğine inanıyorum. Çaykur Rizespor hedeflerine adım adım ilerlemektedir. Nokta transferlerine devam etmektedir. " dedi.
Kaleci Kaya Tarakçı ise büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldiğini belirterek, "Bu hedefler doğrultusunda ben de katkıda bulunmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Çaykur Rizespor çok iyi bir camia, iyi de bir kadrosu var." diye konuştu.
Kaleci Gökhan Akkan'ı çok beğendiğini dile getiren Kaya Tarakçı, "Kendisini gelmeden önce de takip ediyordum. Yeteneğini tartışamam. Kaliteli bir kişiliği var ve iyi bir kaleci. Önünün açık olduğuna inanıyorum. Burada diğer arkadaşlarımızla tatlı bir rekabet olacaktır. Bu rekabette Çaykur Rizespor camiası kazanacaktır. Önemli olan da budur." ifadelerini kullandı.
Kaya Tarakçı, Çaykur Rizespor'a gelmeden önce Mehmet Uslu ile de görüştüğünü, kendisiyle Kartalspor ve Konyaspor'da beraber oynadığını sözlerine ekledi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 16:55
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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