Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Rahmi Metin, kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Kaya Tarakçı'nın Türkiye'nin tanıdığı bir kaleci olduğunu ifade eden Metin, "Kaliteli ve tecrübeli bir oyuncumuz. Hem kendisi hem de Çaykur Rizespor camiası açısından iyi bir sezon geçeceğine inanıyorum. Çaykur Rizespor hedeflerine adım adım ilerlemektedir. Nokta transferlerine devam etmektedir. " dedi.

Kaleci Kaya Tarakçı ise büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldiğini belirterek, "Bu hedefler doğrultusunda ben de katkıda bulunmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Çaykur Rizespor çok iyi bir camia, iyi de bir kadrosu var." diye konuştu.

Kaleci Gökhan Akkan'ı çok beğendiğini dile getiren Kaya Tarakçı, "Kendisini gelmeden önce de takip ediyordum. Yeteneğini tartışamam. Kaliteli bir kişiliği var ve iyi bir kaleci. Önünün açık olduğuna inanıyorum. Burada diğer arkadaşlarımızla tatlı bir rekabet olacaktır. Bu rekabette Çaykur Rizespor camiası kazanacaktır. Önemli olan da budur." ifadelerini kullandı.

Kaya Tarakçı, Çaykur Rizespor'a gelmeden önce Mehmet Uslu ile de görüştüğünü, kendisiyle Kartalspor ve Konyaspor'da beraber oynadığını sözlerine ekledi.