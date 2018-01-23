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    23 Ocak 2018, Salı
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    Es-Es’ten ayrıldı

    Erkan Zengin Es-Es’ten ayrıldı
    ESKİŞEHİRLİ , kırmızısiyahlı kulüple yolları ayırdığını söyledi. Başkan Halil Ünal'la görüşmesinin ardından ayrılık kararı aldıklarını belirten Erkan için siteden "Emeklerin için teşekkürler" mesajı yayınlandı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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