Eskişehirspor'da flaş ayrılık!
Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, kulüp ile yollarının ayrıldığını söyledi.
Erkan Zengin, bugün gerçekleşecek antrenman öncesi Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensupları ile vedalaşan Zengin, takım ile yolunun ayrıldığını söyledi. Sürpriz ayılık sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Erkan Zengin, hiçbir şey söylemeden otomobiline binerek tesislerden ayrıldı. Ayrılığın kendisinden kaynaklı olmadığını söyleyen Zengin, takımının menfaatleri doğrultusunda kararın verildiğini dile getirdi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:06
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
recep biz de fener lehine gibi görünenleri abartili bir sekilde gündeme tasiyip,aleyhine yapilan katliamlari unutturacak yayin anlayisini izlemek
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST EGER HAKEMLER Bİ DALKAVUKLUK YAPMAZSA GS PUAN VEYA PUANLAR KAYBEDER.
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Hakemin bıyıkları olsaydı, GOLÜ yine SAYMAZDI ama,,,,,penaltıyı kesin verirdi !
Eskişehirspor'da flaş ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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