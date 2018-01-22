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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'da flaş ayrılık!

    Eskişehirspor'da flaş ayrılık!

    'un kaptanı , kulüp ile yollarının ayrıldığını söyledi.

    , bugün gerçekleşecek antrenman öncesi Başkanı Halil Ünal ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensupları ile vedalaşan Zengin, takım ile yolunun ayrıldığını söyledi. Sürpriz ayılık sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Erkan Zengin, hiçbir şey söylemeden otomobiline binerek tesislerden ayrıldı. Ayrılığın kendisinden kaynaklı olmadığını söyleyen Zengin, takımının menfaatleri doğrultusunda kararın verildiğini dile getirdi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:06
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