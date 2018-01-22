Ankaragücü’nden zirveye veda: 0-0

İlk yarının flaş takımı Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında bir puana razı oldu. İki takımın da pozisyona girmekte zorluk çektiği karşılaşma golsüz beraberlikle tamamladı. Bu sonuçla Başkent ekibi, averajla zirveyi Ümraniye'ye kaptırdı. Erzurumspor ise puanını 25'e çıkardı.