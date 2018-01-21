Samsunspor'a yardım kampanyası
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaşadığı ekonomik sorunu çözmek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya, İlkadım Belediyesince 300 bin lira destek verildiği bildirildi.
İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasına destek sağlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, şehrin değerlerini ön planda tutmaya çalıştıklarını vurguladı.
Bu değerlerin başında Samsunspor'un geldiğini ifade eden Tok, şunları kaydetti:
"Samsunspor, şehrimizin bir markasıdır. Bu markayı en iyi yerlere getirmek için hep birlikte taşın altına elimizi koymamız gerekmektedir. Bu düşünce ile dün olduğu gibi bugün de Samsunsporumuza desteğimiz devam etmektedir. Valimizin öncülüğünde başlatılan kampanyada 300 bin lira yardım sözü vermiştik ve bu sözümüzü yerine getirdik. Hem sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz hem de Samsunsporumuzu hak ettiği yerde göreceğimize canıgönülden inanıyoruz."
Öte yandan Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve halen devam eden kampanyada, geçen cuma günü itibarıyla 1 milyon 700 bin lira yardım toplanmıştı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:03
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Yapmayın, korkuyorlar!
Toplam 10
Yorum
Ms Vukuat demirel masallah hiç bir olayi kaçirmiyo nerde olay orda vukuat volkan yaw bi dur yerinde yarin senide kapinin onune koyarlar
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Mustafa Cengiz tarih yazdı
Toplam 20
Yorum
austin terimle ne ilgisi var tudor gitmedenmi geldi.tudor gidince kimse gelmesemiydi.
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Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez
Toplam 2
Yorum
Sorun satmak degil, almak. Tolgayi satarsan yerine türk alman lazim. bu kalitede bir türk futbolcu bulmak cok'da kolay degil.
Samsunspor'a yardım kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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