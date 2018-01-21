İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı kulübe destek olmak amacıyla valilik öncülüğünde 5 Ocak'ta başlatılan yardım kampanyasına destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, şehrin değerlerini ön planda tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bu değerlerin başında Samsunspor'un geldiğini ifade eden Tok, şunları kaydetti:

"Samsunspor, şehrimizin bir markasıdır. Bu markayı en iyi yerlere getirmek için hep birlikte taşın altına elimizi koymamız gerekmektedir. Bu düşünce ile dün olduğu gibi bugün de Samsunsporumuza desteğimiz devam etmektedir. Valimizin öncülüğünde başlatılan kampanyada 300 bin lira yardım sözü vermiştik ve bu sözümüzü yerine getirdik. Hem sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz hem de Samsunsporumuzu hak ettiği yerde göreceğimize canıgönülden inanıyoruz."

Öte yandan Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve halen devam eden kampanyada, geçen cuma günü itibarıyla 1 milyon 700 bin lira yardım toplanmıştı.