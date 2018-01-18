"Ailecek Türkiye'yi ve Adana'yı çok seviyoruz"
Adanayı çok sevdiğini söyleyen Ronei Gleison Rodrigues antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Tekrardan Adanaspor'a döndüğüm için çok mutluyum. Evime dönmüş gibi hissediyorum. Ligin ikinci yarısında takımla birlikte olacağım. Bizim için hedef tabi ki tekrardan Süper Lig'e geri dönmek olacak. Ben de yüzde yüz Adanaspor için hazır durumdayım diyebilirim. Adanaspor'un her zaman hedefleri var. Ben de bu hedeflerde pay sahibi olabilmek için tekrar Adanaspor'a döndüm. Ayrıca ailem de Türkiye'yi ve Adana'yı çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Taraftarımızın başlattığı 'Come to Adanaspor' hastanglerini gördüm. Bu çok özel, güzel bir olay. Geri dönüşümde onların da etkileri oldu. Taraftarın bana güvendiğini hissediyorum. Bu da bana güç oluyor, sanırım taraftarımız da bunu sahada görüyor. Şu anda takım olarak hedeflere kitlenmiş durumdayız. Hedefimizi gerçekleştirmek için de takım olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:32
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Larin rest çekti!
Toplam 6
Yorum
para 500bin euro verin gitsin.. Larin'in maaşından düşün. milosevic, franco, mitrovice benzemez inşallah.
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UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor
Toplam 1
Yorum
korhan taraftar geliri tabi olmaz. Halk 10 saat çalışıyor. Üstüne aldıgı para ortada. Bir de kalkıp maça mı gidecek?
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Lucescu genç yetenek için Almanya'ya gitti
Toplam 1
Yorum
korhan Almanya da olmasa alt yapıdan oyuncu çıkmayacak valla.
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