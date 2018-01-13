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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'de son tur

    Pote'de son tur

    Vedat Muriqi’yi Çaykur Rize’ye kaptıran Giresunspor, ’ye yöneldi. Yeşil-beyazlılar, Beninli golcü için tüm şartları zorluyor

    SÜPER Lig'e 41 yıllık aranın ardından dönüş yapmak isteyen Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Ahmet Şahin, Muhammet Reis, Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlayayan yeşil-beyazlılar, forvet hattı için flaş isimlerle görüşüyordu. Listedeki Vedat Muriqi'yi Çaykur Rize'ye, Ergin Keleş'i Karabük'e kaptıran Çotanaklar, rotasını yine Mickael Pote'ye kırdı. Apoel forması giyen 33 yaşındaki golcünün transferiyle Başkan Mustafa Bozbağ'ın bizzat ilgilendiği belirtildi. Daha önce de görüşme gerçekleştirilen Beninli oyuncunun fiyatı ise el yakıyor. Birçok kulüple adı anılan 'nin yarım sezon için 350 bin Euro, gelecek sezon için ise 750 bin Euro istediği ifade edildi.

    FİYAT DÜŞMEZSE
    BAŞKAN Mustafa Bozbağ     ve kurmaylarının yıllık ücretini aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi. Apoel forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla yapılacak son görüşmeden sonuç alınaması halinde, 'un başka isimlere yönelmesi bekleniyor
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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