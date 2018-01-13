Pote'de son tur
Vedat Muriqi’yi Çaykur Rize’ye kaptıran Giresunspor, Pote’ye yöneldi. Yeşil-beyazlılar, Beninli golcü için tüm şartları zorluyor
FİYAT DÜŞMEZSE
BAŞKAN Mustafa Bozbağ ve kurmaylarının yıllık ücretini aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi. Apoel forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla yapılacak son görüşmeden sonuç alınaması halinde, Giresun'un başka isimlere yönelmesi bekleniyor
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
Pote'de son tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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