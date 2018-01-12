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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Rize’den Muriç bombası

    Rize’den Muriç bombası

    TFF 1. Lig’in şampiyonluk adayı Ç.Rize, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in ’nden eski öğrencisi ’le 2.5 yıllık anlaşmaya vardı

    TFF 1. Lig'in favorisi Çaykur Rizespor'dan forvete geldi. Yeşil-mavililer, Gençlerbirliği'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'le 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi. 23 yaşındaki yetenekli santrforun Türkiye macerası Giresunspor'la başladı. 2014-2016 yılları arasında TFF 1. Lig'de Çotanaklar ile 69 karşılaşmaya çıkan Muriç, 23 gol attı. 2016 sezonu başında Çaykur Rizespor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Başarılı futbolcu, Başkent ekibinde 55 maçta 10 gol kaydederken, bu sezon 15 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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