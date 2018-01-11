TFF 1'inci Lg ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanı Leonard Kweuke'nin sakatlığından sonra forvet arayışlarını hızlandırdı. Daha önce eski Adana Demirspor'lu Mickael Pote'yi gündemine alan yeşil-mavililer Beninli futbolcuyla istediği fiyat konusunda anlaşamadı. Pote'den ümidi kesen Çaykur Rizespor, aradığı golcüyü Gençlerbirliği'nde buldu. Rizespor, Başkent temsilcisinin Kosavalı genç forveti Vedat Muriç ile prensipte anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerle transferin son aşamaya geldiği öğrenildi. Aradaki pürüzlerin giderilmesi halinde Muriç, kendini 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayacak imzayı atacak.



Futbola altyapısında yetiştiği KF Liria'da başlayan Muriç, ilk profesyonel futbol deneyimini de bu kulüpte yaşadı. 2011-2012 sezonunda KF Liria formasıyla 10 maça çıkan Muriç, 3 gol attı. Daha sonra Arnavut kulüpleri KS Teuta ve Besa Kavaje'de top koşturdu.



GENÇLER'DE 55 MAÇTA 10 GOL KAYDETTİ

Muriç'in Türkiye macerası Giresunspor'la başladı. 2014-2016 yılları arasında TFF 1'inci Lig'de 'Çotanaklar' ile 69 karşılaşmaya çıkan genç forvet, rakip filelere 23 gol gönderdi. Giresunspor'daki performansı ile Süper Lig kulüplerinin ilgisini çeken Muriç, 2016 sezonunun başında Çaykur Rizespor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Muriç, Başkent temsilcisinde forma giydiği 55 maçta 10 gol kaydetti.