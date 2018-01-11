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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Abdulkerim Bardakçı Giresunspor'da

    Abdulkerim Bardakçı Giresunspor'da

    Akın Çorap Giresunspor sezonun ilk yarısında formasını giyen Abdulkerim Bardakçı ile anlaştı.

    Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, Süper Lig yolunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bozbağ, "Giresun'un 41 yıllık özlemini bitirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hareketli bir dönemi geçiriyoruz inşallah olumlu sonuçlarda alıyoruz. Bu kapsamda görüşme içinde bulunduğumuz savunma oyuncusu Abdulkerim Bardakçı ile lig sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladık. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:46
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