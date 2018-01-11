Abdulkerim Bardakçı Giresunspor'da
Akın Çorap Giresunspor sezonun ilk yarısında Samsunspor formasını giyen Abdulkerim Bardakçı ile anlaştı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:46
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 20
Yorum
Ekici İlker bey, sorun TS'un satıp satmaması ya da Ekici'nin gidip gitmemesi değil ki, dava konusu oynadığı dönemdeki alacaklarının ödenmemesi.
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Mandzukic için yoğun pres
Toplam 3
Yorum
Man-Cuk-owiç her defansa başağrısı yapar tam seviye topçusu sahadaki varlığı tehlike arz eder
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Beşiktaş'tan Kırgızistan projesi
Toplam 1
Yorum
matejowiç bu cocukta yetnek var çok soğukkanlı gelecek için kalmalı yada kiralık verilmeli
Abdulkerim Bardakçı Giresunspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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