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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'da dönemi

    <a href="/index/gaziantepspor?id=c1335fa7-1f56-4ce1-9ae1-31f7b251e5b8" class="" rel="tag">Gaziantepspor</a>'da <a href="/index/oktay-derelioglu?id=f99f6bb0-2dbe-4b64-b2dc-7634b9d9be33" class="" rel="tag">Oktay Derelioğlu</a> dönemi

    Kulübü, teknik direktörlük görevine 'nu getirdi.

    Kulüpten şu açıklama yapıldı:

    " Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Oktay Derelioğlugetirilmiştir.

    Teknik Direktörümüz ve Yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz.

    Gaziantepspor Kulübü"

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:51
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