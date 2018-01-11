Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu dönemi
Gaziantepspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu'nu getirdi.
Kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Gaziantepspor Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Oktay Derelioğlugetirilmiştir.
Teknik Direktörümüz Oktay Derelioğlu ve Yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Gaziantepspor Kulübü"
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:51
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Yorum
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