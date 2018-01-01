 Gaziantep kapanıyor! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Gaziantep kapanıyor!

    Gaziantep kapanıyor!

    Tarihinin en kötü günlerini yaşayan , faaliyetlerine son verme kararı aldı

    2017'nin son gününe flaş bir haber damga vurdu. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen bu sezon da TFF 1. Lig'de son sırada yer alan , faaliyetlerine son verme kararı aldı. Resmi siteden zehir zemberek bir açıklama yapıldı. 49 yıl önce kurulan kulübün kısa tarihinin anlatıldığı açıklamada kulübe sahip çıkılmadığı vurgusu yapılırken, "Bizler 16-17-18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm Gaziantep halkından özür dileriz. Direndik ama kazanamadık! Yüreğimizi ortaya koyduk! Ama olmadı" ifadeleri kullanıldı. Gaziantepspor futbolcuları ve personeli imzasıyla yayımlanan açıklamada, kulübün kurucu listesine yer verilirken, "49 yıl önce sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz koca çınara. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor" denildi.

    31 YIL SÜPER LİG'DE
    TARİHİ başarılarla dolu olan Gaziantepspor, 31 yıl Süper Lig'de mücadel etti. Türkiye'yi Avrupa kupalarında 5 kez temsil eden kırmızı-siyahlı kulüp, 2003-2004 sezonunda 3. tura kadar yükselmişti. 200-2001 yılında ligi üçüncü bitirerek şampiyonluğun kıyısından dönen Gaziantepspor, geçen sezon Süper Lig'e veda etti. Ekonomik kriz nedeniyle transfer de yapamayan kulüp, TFF 1. Lig'de son sırada yer alıyor.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:34
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