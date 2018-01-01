Gaziantep kapanıyor!
Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Gaziantepspor, faaliyetlerine son verme kararı aldı
31 YIL SÜPER LİG'DE
TARİHİ başarılarla dolu olan Gaziantepspor, 31 yıl Süper Lig'de mücadel etti. Türkiye'yi Avrupa kupalarında 5 kez temsil eden kırmızı-siyahlı kulüp, 2003-2004 sezonunda 3. tura kadar yükselmişti. 200-2001 yılında ligi üçüncü bitirerek şampiyonluğun kıyısından dönen Gaziantepspor, geçen sezon Süper Lig'e veda etti. Ekonomik kriz nedeniyle transfer de yapamayan kulüp, TFF 1. Lig'de son sırada yer alıyor.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:34
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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