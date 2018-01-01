 Giresun’da forvete 4 aday – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’da forvete 4 aday

    Giresun’da forvete 4 aday
    TFF 1. Lig'in ilk yarısını 30 puanla 4. sırada kapatan ve 41 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Giresunspor transfer çalışmalarına başladı. Çotanaklar, forvet hattı için eski oyuncuları Vedat Muriqi ve Eren Tozlu'nun yanı sıra Ergin Keleş ve Mickael Pote'yi gündemine aldı. Yeşil-beyazlı yöneticilerin bu 4 isimden birine imza attırması bekleniyor.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:13
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