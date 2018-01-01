 Samsun’da deprem – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Samsun’da deprem

    Samsun’da deprem
    'daki yönetim boşluğundan faydalanmak isteyen takımlar gözlerini kırmızı- beyazlı oyunculara dikti. Serbest kalması beklenen Abdülkerim Bardakçı, Hasan Hatipoğlu ve Ufuk Budak transferin en gözde isimleri konumunda bulunuyor.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:15
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