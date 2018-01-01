 Denizlispor söz aldı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    söz aldı

    Denizlispor söz aldı
    TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'yle birlikte İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden , Ocak ayı için ödenek sözü aldı. Kulübün kasasına gelecek 3 milyon 300 bin TL, borç temliklerine yatırılacağı belirtildi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizlispor söz aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN